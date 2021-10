Twee mensen op brancard afgevoerd bij Dansmarathon: ‘We hadden alles onder controle’

updateDe vijftig uur durende SBS 6-show De Dansmarathon , waarvan het laatste uur zaterdagavond 1 miljoen kijkers trok, heeft online behoorlijk wat kritiek gekregen. Toeschouwers uitten zorgen over de ogenschijnlijk oververmoeide deelnemers en vonden de situatie onverantwoord. Twee mensen moesten per brancard worden afgevoerd. SBS 6 zelf heeft zich op geen enkel moment zorgen gemaakt om hun veiligheid, laat Talpa weten.

In De Dansmarathon, die plaatsvond in Breda, maakten koppels kans op 100.000 euro. De hoofdprijs ging naar de dansers die het langst op de dansvloer hadden gestaan. Onder leiding van Jan Versteegh en Wendy van Dijk, die regelmatig op de dansvloer stond om de vermoeide koppels aan te moedigen, waren er nog twintig koppels aan het dansen in het laatste uurtje.

Sommige kandidaten waren uitgedroogd, anderen vielen flauw. En hoewel Versteegh en Van Dijk de kijkers keer op keer verzekerden dat ‘het beste’ medische team zich over de deelnemers ontfermde, wekte de gang van zaken toch zorgen bij kijkers.

‘Als psychiatrisch verpleegkundige ben ik misschien de zeur, maar naast dat de hartslagmeters etc. bijgehouden worden, maak ik mij toch echt druk om hoe sommige dansers erbij staan. Neigt naar onder andere psychotische trekken door ernstige vermoeidheid’, luidde een van de berichten op Twitter, waar het programma urenlang trending topic was.

‘Wijzig spelregels’

Wanneer de deelnemers pauze namen om te eten of te drinken, werd de tijd bijgehouden die zij níét op de dansvloer stonden. Want uiteindelijk won het koppel dat de meeste tijd daadwerkelijk had gedanst de hoofdprijs. Volgens veel toeschouwers was dit niet de manier om met de deelnemers om te gaan.

‘Mocht er een volgende editie komen, geef de deelnemers dan twee gratis drinkmomentjes per uur. Het is niet heel tof dat ze min of meer gestraft worden om te eten en te drinken.’ Uiteindelijk won koppel 89: Tawatha en Jermaine. Eerstgenoemde had het zichtbaar zwaar tijdens het laatste uur en stond meermaals huilend te dansen, terwijl Van Dijk haar nog aanmoedigde om ‘nog even’ door te gaan.

Het danskoppel nam in 50 uur tijd in totaal precies 35 minuten pauze en won daarmee een ton. De andere overgebleven koppels mogen, nadat ze goed zijn uitgerust, een weekend weg naar Disneyland Parijs.

'Bizarre televisie’

RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink noemde De Dansmarathon ‘bizarre televisie’. ‘Twee dagen lang tergend saai, nu laatste loodjes en bejaard koppel totaal van de planeet: ‘Hoe gaat het?’ ‘Niet goed.’ Een vrouw in soort trance met spierkrampen en een andere vrouw gaat letterlijk knock-out en ligt languit op de vloer.’

Ook bekende twitteraar en verpleegkundige Don Roelofsen sprak zich negatief uit over het programma. ‘Als een programma het toelaat om deelnemers zover te krijgen totdat ze zoveel blessures hebben, bijna uitgedroogd zijn, psychisch het niet meer trekken en afgevoerd worden op een brancard dan is dat echt geen waardige televisie. Totale waanzin dit programma!’

‘Goed gescreend’

SBS 6-moederbedrijf Talpa wijst de kritiek van de hand. Alle deelnemers zijn voorafgaand aan het programma goed gescreend, benadrukt een woordvoerder. Ook tijdens het programma werden ze constant in de gaten gehouden, zowel visueel als met apparatuur. Het medisch team bestond uit 56 mensen, onder wie vijf artsen die ploegendiensten draaiden, fysiotherapeuten en een voedingsexpert.

Volgens de organisatie moesten twee van de tweehonderd deelnemers tijdens het programma per brancard worden afgevoerd, van wie een tijdens de finale. Het ging om een man die tijdens de voorrondes door zijn rug was gegaan en een vrouw die flauwviel tijdens de finale. Beide deelnemers maken het goed en hoefden niet naar het ziekenhuis, aldus Talpa. ,,We hadden alles onder controle’’, zegt Toine Schoutens, hoofd van het medisch team, tegen NU.nl.

De Dansmarathon was met vijftig uur het langstdurende Nederlandse tv-programma ooit. SBS 6 schakelde de afgelopen dagen alleen kort weg voor Hart van Nederland en Shownieuws. Deelnemers dansten niet alleen voor de geldprijs, maar ook voor het Longfonds, om aandacht te vragen voor de bijna 600.000 Nederlanders met beschadigde longen en de grote invloed die dat op hun leven heeft.

