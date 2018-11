Twee miljoen kijkers zien Waylon ‘optreden van de avond’ geven in The Voice

VideoHet beste optreden in The voice of Holland was gisteravond niet van een deelnemer, maar van coach Waylon. Althans, dat vonden talloze kijkers die via Twitter in de digitale pen klommen. Met zijn vertolking van de Hazes-klassieker Kleine jongen , in totaal gezien door ruim twee miljoen kijkers, verdient de coach volgens velen dit jaar de Voice-trofee. ,,Wat een stem!’’

Het spontane optreden van Waylon volgde na een uitdaging van collega Ali B. De twee coaches vochten om de gunst van deelnemer Xerxes, voor wie zij allebei hun stoel hadden gedraaid. De Hoofddorpse zanger (24) had voor zijn debuut in de RTL4-show het nummer Margherita van Marco Borsato gekozen.



Na de auditie vroeg Ali B zich hardop af of Waylon, bekend van zijn Engelstalige repertoire, weleens in het Nederlands had gezongen. Dat is zeker het geval, verzekerde Waylon, waarna Ali hem uitdaagde. ,,Of zet ik je dan voor het blok?’’, vroeg de rapper.



Maar Waylon voelt zich naar eigen zeggen nooit voor het blok gezet. Hij stond op, greep de microfoon en zette in. Al bij de eerste noten viel de mond van presentatrice Wendy van Dijk open en ook de coaches genoten zichtbaar: Ali stond juichend op zijn stoel, Lil’ Kleine bewoog wild mee en Anouk glunderde glimlachend.



Lees door onder de foto.

Volledig scherm Waylon zong Kleine jongen. © RTL

Sneer

Aan het einde van zijn optreden gaf Waylon de vleesgeworden kleine jongen Lil‘ Kleine lachend een knuffel. Kennelijk waren er geen hard feelings meer tussen de twee, terwijl Kleine eerder op de avond nog een sneer had uitgedeeld richting de veertien jaar oudere zanger. De rapper besprak hoe hij van een deelnemer een grote ster wilde maken, waarop Waylon vroeg hoe hij dat dan wilde doen. ,,Nou kijk effe naar mijn carrière en kijk effe naar jouw carrière’’, riep Lil’ Kleine, waarop Waylon alleen maar zijn hoofd schudde.



Wellicht was het optreden van Willem Bijkerk, zoals Waylon echt heet, dus een soort revanche. Tientallen kijkers waren in elk geval enthousiast. ,,Oké, dweil mij maar op’’, reageerde iemand. ,,Ik heb nu al drie keer teruggespoeld om Waylon Kleine jongen te horen zingen, zo doe je dat dus’’, vulde een ander aan. ,,Waylon heeft voor mij dit seizoen van The Voice al gewonnen.’’ Overigens vond een aantal kijkers wel dat Waylon het allemaal om zichzelf liet draaien, terwijl het eigenlijk ging om de auditie van Xerxes. Die koos uiteindelijk trouwens wel voor Waylon.

Patricia scoort