Twee sterren voor Godzilla vs. Kong: Jammer dat er ook mensen in rondlopen

Dit zijn de laatste tien dames die het hart van Tony Junior willen veroveren

12:27 De eerste tien dames die het hart van Tony Junior willen veroveren zijn door RTL al aan het grote publiek voorgesteld, maar vandaag zijn ook de namen van de andere tien vrouwen bekendgemaakt. In totaal gaan twintig vrijgezellen vanaf volgende week donderdag in The Bachelor hun uiterste best doen om de dj voor zich te winnen. Wij zetten de laatste tien singles op een rij.