Twee sterren voor teleurstellend vervolg op Sex and the city: een pijnlijke kijkervaring

Sarah Jessica Parker kan in een recent rondetafelgesprek met haar tegenspeelsters uit Sex and the City haar emoties nauwelijks bedwingen als zij praat over haar terugkeer als Carrie in de vervolgreeks And just like that. ,,Ik had nooit durven dromen dat dit nog een keer zou gebeuren. Ik prijs mezelf erg gelukkig dat ik dit nog in mijn leven mag meemaken.”