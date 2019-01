Tweede kindje onderweg voor Jan Versteegh

Video Kevin Spacey zwijgt op rechtbank­zit­ting

18:43 De voormalige ster van de Netflix-serie House of Cards Kevin Spacey verscheen vandaag voor een rechtbank in Nantucket voor een aanklacht van aanranding van een 18-jarige jongeman. Dat zou zijn gebeurd nadat hij hem dronken had gevoerd in een bar in Massachusetts ruim twee jaar geleden.