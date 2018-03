Tweede seizoen The Handmaid's Tale na release VS in Nederland te zien

Videoland zet de eerste twee afleveringen van het nieuwe seizoen op 26 april online. Daarna wordt wekelijks op donderdag een nieuwe aflevering toegevoegd op de dag na uitzending in de Verenigde Staten.



Het tweede seizoen omvat dertien afleveringen. De serie werd in september met acht Emmy's bekroond en won in januari een Golden Globe voor beste dramaserie. Elisabeth Moss won een Golden Globe voor haar rol als Offred.



Het verhaal is gebaseerd op de klassieke roman van Margaret Atwood. The Handmaid's Tale speelt zich af in de nabije toekomst en vertelt over het leven in Gilead, een totalitaire samenleving in de restanten van de door oorlog verscheurde Verenigde Staten. Door milieuvervuiling zijn nog weinig vrouwen vruchtbaar en daalt het geboortecijfer. Vrouwen die nog vruchtbaar zijn worden ontdaan van al hun rechten en krijgen zelfs een nieuwe naam.