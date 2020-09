Tweede seizoen voor Gwyneth Paltrows Netflix-serie

In The Goop Lab geeft Paltrow tips voor een beter en gezonder leven. Samen met haar personeel van haar gelijknamige gezondheidsbedrijf Goop, probeert ze verschillende alternatieve therapieën uit, zoals energiegenezing en psychedelica.



Het eerste seizoen werd door de Britse gezondheidsdienst ‘misleidend’ genoemd. Volgens de dienst vormt Goop een ‘aanzienlijk gezondheidsrisico’ door het verspreiden van verkeerde informatie. Paltrow reageerde dat ze zo “transparant” mogelijk te werk gaat wanneer er onderwerpen voorbij komen die ‘iet ondersteund worden door de wetenschap of nog in een vroege onderzoeksfase zitten.’



De Amerikaanse actrice startte Goop als een nieuwsbrief met reis en beautytips vanaf haar keukentafel in 2008. Inmiddels produceert ze onder dezelfde titel ook retail, cosmetica en nu dus alweer het tweede seizoen van haar docuserie.