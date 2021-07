Tweeling Ferri Somogyi uit ziekenhuis ontslagen

Twee maanden oud zoontje Ferri Somogyi op ic aan beademing, ook broertje opgenomen

17 juli De twee maanden oude tweeling van GTST-acteur Ferri Somogyi is onlangs opgenomen in het ziekenhuis. Een van de jongetjes lag zelfs enige tijd op de intensive care aan de beademing. Hij moest bovendien worden behandeld in een ander ziekenhuis, waardoor de ouders moesten pendelen tussen de locaties én hun dochter Véda (2) thuis. ‘Het was echt even overleven’, schrijft hun moeder Noëlle op Instagram.