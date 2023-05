Tygo Gernandt verloor met Jimmy (21) ‘lief klein broertje’: ‘Deel info over fatale steekpartij’

Want zij blijven achter, nadat Jimmy op Solid Grooves de vriend van zijn zus te hulp schoot. Op het feest zouden meerdere mensen zijn beroofd, er zou ook gedreigd zijn met messen. Daarnaast brak er op het festival een grote vechtpartij uit. Schepers zou op dat moment op zoek geweest zijn naar zijn zus en haar vriend, en de vriend te hulp zijn geschoten - met fatale gevolgen. Drie verdachten zijn inmiddels aangehouden. Maar de politie is nog altijd op zoek naar getuigen en beelden van het dodelijke incident.



,,Ze hebben nog geprobeerd Jimmy te reanimeren. We leven in een lelijke wereld, ik ben teleurgesteld in de wereld. Ik vraag me ook af: hoe komt iemand met een groot mes op een festival? Ik sprong er zes, zeven jaar geleden als BN’er nog wel eens tussen, als er ruzie was op straat. Maar dat doe ik niet meer, dat durf ik niet meer. Ik durf het risico op een mes tussen mijn ribben niet te lopen.”