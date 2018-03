Typhoon in voetsporen van Martin Luther King

Typhoon, die eigenlijk Glenn de Randamie heet, onderzoekt in de EO-serie wat er in de wijken nog over is van de boodschap van King en of zijn woorden nog doorklinken in de zwarte muziek. Om daar achter te komen bezoekt hij activisten en protest-rappers die hem meenemen naar de achterstandswijken. Hier ziet hij het leven van de straat waar rassenongelijkheid en criminaliteit nog altijd veel voorkomen. Ook ontmoet de 33-jarige rapper de leiders van #BlackLivesMatter die strijden tegen discriminatie.