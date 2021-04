Typisch jaren 80-cinema: Van The Terminator tot Flodder

In de vorige aflevering van MovieInsiders kraakten de heren een andere telg uit de DC-familie, namelijk Zack Snyders vier uur durende versie van Justice League. Ook daarin had Wonder Woman een groot aandeel. Zijn ze enthousiaster over haar solo-film, nu te zien op Pathé Thuis? En wat blijft er dik 35 jaar na dato over van de eerste Terminator met dé doorbraakrol van Arnold Schwarzenegger? Als ze dan toch bezig zijn: wat ís eigenlijk ‘typisch jaren tachtig’?