Uitgekeken op humorloze superheldenfilms? Deze Disney-serie kijkt lekker weg

Leo Blokhuis wil graag weer met Van Nieuwkerk samenwer­ken

Popmuziekkenner Leo Blokhuis wil in de toekomst weer graag televisie maken met Matthijs van Nieuwkerk, ondanks de onthullingen in de Volkskrant over woede-uitbarstingen die de presentator volgens oud-collega’s had op de redactie van De Wereld Draait Door. Blokhuis werkte samen met Van Nieuwkerk aan Top 2000 a gogo. Daar heeft Van Nieuwkerk zich volgens Blokhuis nooit schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

31 januari