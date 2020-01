Uitgeruste Jan Smit laat zich zien bij turntoernooi dochter Emma

Loting songfestival

Op 28 januari is hij bij de officiële loting voor de halve finales van het Eurovisiesongfestival. De zanger vormt samen met Edsilia Rombley en Chantal Janzen het presentatietrio van het liedjesfestijn, dat dit jaar plaatsvindt in Ahoy Rotterdam. De drie nemen ook de presentatie van de lotingsceremonie in het Rotterdamse stadhuis op zich. Dan wordt bepaald in welke van de twee halve finales, op 12 en 14 mei, de deelnemende landen op het podium staan. De loting is live te volgen via NPO 1.