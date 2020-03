Uitgever brengt omstreden memoires Woody Allen toch niet uit

De Amerikaanse uitgever die de memoires van regisseur Woody Allen in april zou uitgeven, is op die beslissing teruggekomen. Dat meldt The Hollywood Reporter . Vrijdag maakte uitgeverij Hachette bekend dat ze Apropos of Nothing toch niet gaat uitgeven.

,,Hachette Book Group heeft besloten dat het Woody Allens memoires Apropos of Nothing, gepland voor april 2020, niet zal publiceren en alle rechten teruggeeft aan de auteur’’, liet de uitgever in een verklaring weten.

Er kwam veel kritiek op het nieuws dat Hachette de memoires van de omstreden regisseur zou uitbrengen. Donderdag waren medewerkers van het bedrijf al het gebouw uitgelopen om een statement te maken tegen de publicatie. Ook Woody Allens dochter Dylan Farrow en zijn zoon Ronan Farrow reageerden woedend op het nieuws dat Hachette het boek zou publiceren.

Viervoudig Oscar-winnaar Allen ligt al jaren onder vuur omdat zijn geadopteerde dochter Dylan hem beschuldigt van seksueel misbruik. Dat zou volgens haar hebben plaatsgevonden in 1992, toen ze zeven jaar oud was.

Zoon: ‘Verraad’

De regisseur heeft altijd ontkend en hij is ook nooit officieel aangeklaagd. Maar Ronan, een kind van Allen en actrice Mia Farrow en een van de eerste journalisten die over het systematische seksueel misbruik door filmproducent Harvey Weinstein schreef, staat al jaren achter zijn zus.

Over de zaak-Weinstein schreef Ronan het boek Catch and Kill, dat ook werd uitgegeven door Hachette. Daarin is zijn ook zijn eigen familiegeschiedenis en die van zijn zus Dylan een van de verhaallijnen. Nadat het nieuws over de publicatie van de memoires van Allen bekend werd, beschuldigde Ronan Hachette van ‘verraad’. Hij schreef een emotionele e-mail aan Hachette-topman Michael Pietsch, waarop The New York Times de hand wist te leggen.

‘Terwijl jij en ik aan Catch and Kill werkten - dat deels gaat over de schade die Woody Allen mijn familie heeft toegebracht - was jij van plan stiekem een boek te publiceren van de man die dat seksueel misbruik pleegde’, schreef hij onder meer. Hij kondigde ook aan zijn banden met Hachette te verbreken.

In een verklaring meldde de uitgever vrijdag dat na ‘uitgebreide’ gesprekken met stafleden en anderen was geconcludeerd dat het uitbrengen van het boek ‘niet haalbaar’ is. ‘Het besluit om het boek van de heer Allen te annuleren was moeilijk’, aldus de verklaring. ‘Bij HBG nemen we de relatie met onze auteurs zeer serieus en we annuleren boeken niet gemakkelijk. We hebben al veel uitdagende boeken gepubliceerd en zullen dat blijven doen.’