Uitgever: Voetbal International blijft weekblad

Voetbal International blijft een weekblad. Dat stelt Sanne Visser, directeur uitgevers bij WPG dat het tijdschrift onder zijn hoede heeft. ,,Ik weet dat er voor mijn tijd geruchten waren over het eventueel omvormen tot een maandblad, maar daartoe is geen enkele intentie. Daar geloven we niet in. VI blijft een weekblad, waar 60.000 abonnees wekelijks naar uitkijken.''

Ze was eerder managing director en uitgever bij Mood for Magazines en Sanoma en hield zich aan het begin van dit jaar bezig met de lancering van &C, het nieuwe mediamerk van Chantal Janzen. Het nadrukkelijke uitgangspunt van VI als weekblad is onderdeel van de nieuwe plannen die deze week werden gepresenteerd. Visser had een projectgroep in het leven geroepen om de toekomststrategie van VI uit te stippelen. Vertegenwoordigers van de redactie, webredactie, sales en marketing werkten wekenlang aan het plan. Visser: ,,Er was behoefte aan duidelijkheid en rust, zeker na de reorganisatie die wel even binnenkwam en waardoor mensen in hun schulp kropen. Daar moesten we uit, met elkaar. De belangrijkste vragen: hoe gaan we beter samenwerken, renderen en presteren?”

En wat is het antwoord?

Visser, die in augustus in dienst trad bij WPG: ,,We hebben een enorm groot bereik. Ons plan gaat vooral over het uitbouwen waar we al goed in zijn: toonaangevend zijn op voetbalgebied, nieuws maken, nog meer werken als een 24/7-redactie. Geleidelijk aan deden we veel verschillende dingen. Van boeken, spelletjes, kinderboeken en scheurkalenders, maar de focus moet nog meer liggen op het voetbal.”



Maar de oplage blijft dalen, VI maakt verlies…

,,Het blad is dalend, ja, maar dat is een trend in print. Als je ziet wat we daar tegenover stellen, online, digitaal en met een betalende module als VI Pro. Aan het einde van dit jaar hopen we 5000 betalende abonnees te hebben. Dat verdienmodel gaan we uitbouwen, want ons bereik is fantastisch. Weet je wel hoeveel unieke bezoekers onze site heeft? 300.000 per dag.”



Toch heeft de directie in korte tijd twee reorganisaties moeten doorvoeren. Moeten medewerkers nog steeds vrezen voor hun baan?

,,Een nieuwe reorganisatie is nu niet aan de orde. Met deze club moeten we laten zien dat we het kunnen.”



VI had in het verleden een succesvolle samenwerking met het gelijknamige televisieprogramma. Wordt er weer ingezet op televisie?

,,Natuurlijk willen we zichtbaar zijn. Dat gebeurt nu bij FOX en Ziggo, dat gaan we uitbouwen. Net als onze eigen kanalen. Online is een groeiende markt. Daar wordt het bereik in de toekomst misschien wel groter dan televisie.”



Christiaan Ruesink vertrok deze week als hoofdredacteur en wordt vervangen door drie man uit eigen gelederen, Taco van den Velde, Peter Wekking en Dennis van Luling. Komt er op termijn een nieuwe hoofdredacteur?

,,Voorlopig niet, ik heb heel blij met wat ik in huis heb. Met dit trio is kennis van VI, print en digitaal gewaarborgd.”



Kunnen geïnteresseerde partijen nog aankloppen om VI te kopen?

,,Ik merk dat er voor VI altijd interesse is. Dat zie ik positief, want ik heb bij grote bladen gewerkt, waar kopers nooit aan de deur stonden. We zijn op dit moment met niemand in gesprek. Een verkoop is niet aan de orde.”