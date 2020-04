Uitstel songfestival kost gemeente Rotterdam 6,7 miljoen euro

De European Broadcasting Union (EBU) heeft besloten om het songfestival in verband met de coronacrisis te verplaatsen naar 2021. De organiserende omroepen vinden het logisch dat Rotterdam ook volgend jaar gaststad van het muziekfestijn zal zijn. Wethouder Said Kasmi: “Als Rotterdam in 2021 gaststad is, zijn de reeds gemaakte kosten - we waren in de eindfase van de voorbereidingen beland - niet voor niets geweest.”