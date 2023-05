Uitvaart Elizabeth kostte Britse regering ruim 186 miljoen euro

De uitvaart op 19 september vorig jaar werd voorafgegaan door een periode van nationale rouw. Mensen konden onder meer afscheid nemen van de vorstin in Westminster Hall in Londen, waar haar kist een tijd stond. Daarvoor lag de koningin 24 uur opgebaard in de kathedraal St. Giles in de Schotse hoofdstad Edinburgh.

Elizabeth overleed op 8 september 2022 op 96-jarige leeftijd. Haar uitvaart was de eerste staatsbegrafenis sinds het overlijden van de voormalige Britse premier Winston Churchill. Prins Philip, de echtgenoot van Elizabeth die in 2021 overleed, kreeg geen staatsbegrafenis.

