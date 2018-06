Uitvaart Kate Spade in haar geboorteplaats

De uitvaart van de Amerikaanse tassenontwerpster Kate Spade is donderdag 21 juni, ruim twee weken na haar overlijden. De begrafenis vindt plaats in haar geboorteplaats Kansas City in Missouri, meldt E! News op gezag van de uitvaartondernemer.

De uitvaartonderneming laat weten dat mensen een donatie kunnen doen voor dierenorganisaties in plaats van dat ze bloemen meenemen naar de uitvaart.

Spade pleegde zelfmoord. Ze was 55 jaar. Haar huishoudster vond op dinsdag 5 juni haar lichaam in haar huis op Park Avenue in Manhattan in New York.

Spade, die met zware depressies kampte, was medeoprichter van het designerlabel Kate Spade New York, dat ze later verkocht. Het begon met de verkoop van handtassen. Later werd de collectie uitgebreid met kleding, sieraden, beddengoed, beenmode en parfums.

Kate Spade New York heeft meer dan 140 winkels in de Verenigde Staten en meer dan 175 internationaal, volgens de website van het bedrijf.

Kate Spade laat haar man Andy en hun dochter na.

Zit jij in de knoop met jezelf of heb je vragen over zelfdoding? Kijk dan op 113.nl of bel 0900-0113.