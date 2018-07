Uitzenddatum laatste Game of Thrones bekend

De HBO-baas had ook nieuws over de prequel van Game of Thrones. Volgens hem starten de opnames pas volgend jaar en niet al in oktober, zoals eerder deze maand door diverse Amerikaanse media werd gemeld. ,,Ik weet niet waar dat vandaan kwam, maar we hopen begin 2019 te beginnen", zei Bloys. Voor het project is bijvoorbeeld nog geen regisseur aangesteld en ook is de cast nog niet bekend.