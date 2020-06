Undercover-drugskoning Ferry Bouman krijgt eigen film op Netflix

Wereldbe­roem­de kat van A Street Cat Named Bob overleden

12:08 Straatkat Bob, bekend van de bestseller A Street Cat Named Bob en de gelijknamige film, is afgelopen maandag overleden. Het waargebeurde verhaal gaat over Bob die bij de drugsverslaafde straatmuzikant James Bowen blijft hangen. Het optredende duo wordt beroemd in Londen en al gauw wordt een boek over hun leven in meer dan 40 talen uitgegeven.