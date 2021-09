Urker realitysterren Gerda en Klaas nu écht getrouwd: ‘Een geweldige, perfecte dag’

Gerda en Klaas kennen elkaar al ruim tien jaar, maar zijn ongeveer een jaar samen. In het tv-programma URK! zagen fans vorig seizoen hoe Klaas een wel héél bijzonder aanzoek deed. Hij liet vlak boven zijn knie een tattoo zetten, bestaande uit twee hokjes (‘yes’ en ‘no’) met daarboven de vraag ‘will you marry me?’. Met een watervaste stift maakte Gerda hun verloving officieel: zij zette een kruis in het ja-hokje.

Volledig scherm Het Urkse televisiekoppel Gerda en Klaas trouwden afgelopen weekend, in bijzijn van vrienden en familie. © Oscar Luiting

Vertraagde tv-bruiloft

De docusoap URK! volgt het wel en wee van een aantal dorpsbewoners. Het nieuwe seizoen is eind augustus van start gegaan. Kijkers krijgen onder andere een voorproefje van Gerda’s trouwjurk en haar vrijgezellenweekend. Beelden van de bruiloft en het bijbehorende feest laten nog even op zich wachten. Volgens SBS6-woordvoerder Chang Wong kunnen kijkers waarschijnlijk in november of december meegenieten met Gerda, Klaas en hun huwelijk.

De zonnige kant van Urk

In het huidige seizoen komt, naast het liefdesgeluk van Gerda en Klaas, ook de nieuwe vlam van kapper Teun Föhn voorbij. Genoeg luchtige en vrolijke onderwerpen dus. ,,Over de schaduwkant van Urk willen we het juist niet hebben. Die kant komt in de media al zo vaak naar voren”, verklaarde Wong bij aanvang van het vierde seizoen.

Ook Gerda wil het Flevolandse vissersdorp graag in positief daglicht stellen. Zo vertelde ze in eerder interview met de Stentor: ,,Er zijn altijd veel vooroordelen over Urk. Ook wij maken onderdeel uit van de gemeenschap. Veel Urkers zijn met het geloof bezig. Er zijn ook inwoners die dat minder belangrijk vinden en met de tijd meegaan. Die andere kant van Urk willen we graag laten zien.”