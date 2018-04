Utopia gaat door, maar bewoners moeten helemaal opnieuw beginnen

De huidige groep leeft toe naar de finale op 1 juni. Die gaat gewoon door als gepland. Vanaf 4 juni begint de nieuwe groep op het nieuwe terrein, dat is gevonden in samenwerking met de gemeentes Hilversum, Gooise Meren en Laren, die gezamenlijk eigenaar zijn van het gebied. De bewoners, zo stelt SBS in een persverklaring, kunnen weer gaan bouwen aan een nieuwe, ideale samenleving.



Al betekent dat deze keer dat er geen loods is en ook geen voorzieningen zijn. Wat er wel is? Een oude telefoon met 25 euro beltegoed, 250 euro cash en een paar planken om het de eerste dagen mee te redden. Alle inwoners mogen thuis wel één kist inpakken met spullen die ze de eerste weken hard nodig denken te hebben. ,,Wie de kantjes ervan afloopt of wie niet lekker in de groep ligt, is zijn plek niet zeker want ook in Utopia 2 mag er om de acht weken iemand genomineerd worden voor eliminatie'', meldt de zender.