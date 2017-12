Utopiaan kondigt hongerstaking aan om sluiting

Lieke van Lexmond onder vuur om draagzak baby Zef

13:37 Een foto van Lieke Lexmond (35) waarop ze haar acht maanden oude zoontje Zef achterstevoren in een draagzak met zich meeneemt, schopt tegen het zere been van haar instagramvolgers. Is de blonde presentatrice zich van geen kwaad bewust, volgens sommigen is een baby op deze manier vervoeren slecht voor zijn heupen.