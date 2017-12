Utopianen starten petitie tegen naderende einde realityserie

SBS maakte gisteren bekend dat Utopia op 1 juni 2018 na Na 1.149 afleveringen noodgedwongen stopt, omdat het huurcontract voor het terrein bij Laren niet wordt verlengd. Vanaf de einddatum wordt de loods afgebroken en krijgen de dieren die ook op het complex wonen een ander onderkomen. SBS6 en producent Talpa hebben overwogen om Utopia te verhuizen naar een andere locatie, maar er is voor gekozen om dat niet te doen.

Onzin, vinden de vijftien Utopianen. Via Instagram kondigden ze aan in actie te komen. In hun petitie stellen ze voor 'desnoods op een andere locatie' door te gaan. Inmiddels hebben meer dan 3000 mensen hun handtekening gezet.

Utopia begon op 31 december 2013. Het doel was in één jaar een ideale maatschappij te creëren. Die klus duurde heel wat langer, want op dit moment loopt het programma bijna vier jaar.

Utopia is een show over 15 mensen die zich permanent op een afgesloten terrein in Laren bevinden. Het gebied is uitgerust met camera's, zodat de kijkers de groep doorlopend kunnen volgen. Er zit nog maar één inwoner van het eerste uur in het huis, Billy Bakker. Zij verliet het huis enige tijd vanwege haar grote liefde, maar toen de relatie stukliep, keerde zij terug naar de loods. Gisteren reageerde ze verbijsterd op het nieuw over het stoppen van de reeks.

Naar de eerste aflevering keken anderhalf miljoen mensen. Tegenwoordig wordt het programma nog steeds gevolgd door zo'n half miljoen kijkers. De echte fans hebben ook een abonnement zodat ze op de site álle opnames kunnen zien. Het programma is wereldwijd een fenomeen; inmiddels zijn er versies gemaakt in de VS, Turkije, Duitsland en China.