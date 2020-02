Utrechtse Stefania voor Griekenland naar Eurovisie Songfestival

De Nederlands-Griekse zangeres doet mee met haar nummer Supergirl , een uptempo popliedje met invloeden van typisch Griekse muziek. Zelf kan ze haar deelname aan het Songfestival nog amper geloven. ,,Het klinkt cliché, maar het is oprecht een droom die uitkomt’’, zegt Stefania, die tijdens de tweede halve finale op 14 mei zal optreden. ,,Ik kijk elk jaar naar het Eurovisiesongfestival en het gaat ieder jaar weer door m’n hoofd hoe vet het zou zijn om daar zelf te staan. Dat de Griekse omroep mij nu heeft benaderd om mijn land te vertegenwoordigen, is echt te gek.’’

De 17-jarige Stefania werd bekend door haar deelname aan The Voice Kids. In 2016 deed ze mee aan het Junior Eurovisiesongfestival en vertegenwoordigde ze Nederland met de meidengroep Kisses. Naast zangeres is ze ook actrice (Brugklas en De club van lelijke kinderen) en heeft ze een eigen YouTube-kanaal met meer dan 50.000 abonnees. Ahoy Rotterdam is voor haar geen onbekend terrein. Ze stond er vier keer eerder op het podium voor een gastoptreden tijdens de uitverkochte jubileumconcerten van Kinderen voor Kinderen.