Vader Britney Spears geeft strijd met dochter op en stapt op als toezichthouder

Britney werd dertien jaar geleden onder curatele gesteld na een mentale inzinking. Haar vader is sindsdien de curator. Jamie Spears wil met de rechtbank samenwerken aan een nette overgang van het curatorschap. In juridische documenten die in handen zijn van TMZ valt te lezen dat hij eraan twijfelt of zijn dochter wel beter af is zonder hem. ,,Niettemin gelooft hij niet dat een openbare strijd met zijn dochter over zijn rol als haar curator in haar belang zou zijn. Dus hoewel hij dit onrechtvaardige verzoek tot verwijdering moet aanvechten, is de heer Spears van plan om samen te werken met de rechtbank en de advocaat van zijn dochter om zich voor te bereiden op een ordelijke overgang naar een nieuwe curator", aldus zijn advocaat.



Verder is te lezen dat ‘meneer Spears ongeacht zijn formele titel altijd de vader van mevrouw Spears zal zijn, hij zal altijd onvoorwaardelijk van haar houden en hij zal altijd voor haar belangen zorgen'. Hij zegt ook dat hij Britney in wezen heeft gered toen ze dertien jaar geleden ‘in een crisis verkeerde en dringend hulp nodig had’. ,,Ze leed niet alleen mentaal en emotioneel, ze werd ook gemanipuleerd door roofdieren en belandde in financiële nood. Spears kwam zijn dochter te hulp om haar te beschermen.”