Vader Jennifer Aniston, acteur John Aniston (89), overleden

Aniston begon zijn carrière in 1962 en speelde in verschillende (soap)series. In 1985 kreeg hij een vaste rol in Days of our lives, wat hij meer dan dertig jaar volhield. In 2017 leverde het hem een Emmy-nominatie op en afgelopen jaar werd hij nog onderscheiden met een Emmy Lifetime Achievement Award. Pas in 2021, na meer dan 3700 afleveringen, stopte Aniston met de soap.