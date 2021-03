Vader Meghan: ‘Britse royals niet racistisch, het was slechts een domme vraag’

Meghans vader Thomas Markle heeft vanochtend bij de Britse ontbijtshow Good Morning Britain gereageerd op het interview dat zijn dochter en haar man, prins Harry, hebben gegeven aan Oprah Winfrey. Hij kan zich niet voorstellen dat de royals echt racistisch zijn. ,,De vraag hoe donker de huid van Archie zou worden, is vast slechts een domme vraag geweest.”

Markle liet vanochtend van zich horen in de show van Meghan-criticaster Piers Morgan, die hij al vaker sprak over de getroebleerde relatie die hij heeft met zijn dochter. Zo was Thomas niet uitgenodigd voor het huwelijk van het stel, omdat hij samen zou werken met de roddelpers.

In het interview met Oprah zat een huiveringwekkende passage waarin Meghan vertelt dat er tijdens haar eerste zwangerschap vragen waren over hoe ‘gekleurd’ haar ongeboren kind zou zijn. Die twijfel zou volgens haar zelfs de reden zijn haar zoontje Archie (inmiddels bijna 2) de titel van prins te weigeren. ,,Ik heb groot respect voor de koninklijke familie en ik denk niet dat ze racistisch zijn. Ik denk sowieso niet dat de Britten racistisch zijn, ik denk dat Los Angeles racistisch is, Californië ook, maar de Britten... nee”, reageerde Thomas Markle vanochtend.

Hij denkt dat de vraag over de huidskleur van de baby gewoon een ‘domme vraag’ was. ,,Het kan zo simpel zijn. Het kan gewoon zijn dat iemand een domme vraag stelde, in plaats van een totale racist te zijn.” Hoe dan ook vindt hij wel dat de claims van Harry en Meghan onderzocht moeten worden.

Hij zei verder dat hij zich in de steek gelaten voelde door Meghan toen hij ziek was ten tijde van het huwelijk. Maar hij zegt ook dat als hij had geweten dat ze worstelde met mentale problemen, hij er ‘voor haar was geweest’.

