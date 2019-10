Vader Oscar is de ware held van TURN!

Geef maar toe: niks is op z’n tijd zo lekker als andere ouders affakkelen, al is het maar in gedachten. Omdat zij het natuurlijk compleet verkeerd doen en er allerlei kwalijke opvattingen op nahouden die bij jou niet eens in je hoofd opkomen. In dat geval is de documentaire TURN!, die maandagavond op NPO 2 werd uitgezonden, een regelrechte aanrader.