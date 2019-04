Vajèn knalt van het scherm en Trijntje teut na een wijntje

Zwitser­land is Rusland voorbij bij bookmakers

14:25 Zanger Luca Hänni, die in mei Zwitserland vertegenwoordigt op het Eurovisiesongfestival, is bij de Europese bookmakers Rusland voorbijgestreefd. Luca Hänni staat nu op de tweede positie met zijn song She Got Me, na Duncan Laurence die de lijst ook deze week blijft aanvoeren.