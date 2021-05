Vajèn van den Bosch speelt hoofdrol in Duitse versie Wicked

Van den Bosch, die in 2012 deelnam aan The Voice Kids, heeft in Nederland al verschillende hoofdrollen op haar naam, in onder meer Grease, On Your Feet! en Kinky Boots. Ook speelde in de Cirque Du Soleil-musical Paramour, in het theater in Hamburg waar ze nu als Elphaba op de planken zal staan. ,,Ik had nooit verwacht dat ik deel zou uitmaken van deze show, en om deze rol te mogen spelen. Ik kan de woorden niet vinden, zo dankbaar ben ik”, reageert Van den Bosch uitzinnig.