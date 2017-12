Vakprijsfeest TV-Beelden afgelast omdat misbruikverdachte producent is

Het feest gaat niet door, omdat Gijs van Dam - voorzitter van het bestuur van de stichting TV-Beelden - onder vuur ligt nadat televisiemaker Jelle Brandt Corstius hem beschuldigde van verkrachting.

De TV-Beelden zijn de tegenhanger van de Televizier-Ringen, waarbij het publiek de uiteindelijke winnaars bepaalt. Bij de TV-Beelden stemmen vertegenwoordigers uit de televisiewereld (zoals programmamakers) over naar wie de hoogste eer gaat. Gijs van Dams organisatie begeleidt jaarlijks de tv-vakprijzen die vorig jaar voor de vijfde keer werden uitgereikt.



Winnaars waren toen onder anderen Eva Jinek (beste presentator), Dance Dance Dance (beste showprogramma), The Amsterdam Project van Beau van Erven Dorens (beste nieuwe format), terwijl Linda de Mol een oeuvreprijs ontving. Of de prijzen op een later moment alsnog worden uitgereikt is onduidelijk. ,,Deze keer helaas niet'', benadrukt de organisatie.

Jelle Brandt Corstius stelt in 2002, als stagiair op de redactie van het televisieprogramma Barend en Van Dorp door Gijs van Dam te zijn gedrogeerd en verkracht. Brandt Corstius kwam met zijn verhaal naar buiten in dagblad Trouw zonder daarbij de naam van Van Dam te noemen. Tv-maker en media-ondernemer Van Dam vertelde korte tijd later aan de talkshowtafel van Jeroen Pauw dat hij eenmalig seks had gehad met Brandt Corstius, maar dat dit geheel vrijwillig verliep. Van Dam was destijds 25 jaar, Jelle 24. Ze waren samen in Van Dams hotelkamer in het Kurhaus.