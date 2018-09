Valsspelende BzV-boer Remco: Ik had eerlijk moeten zijn tegen de vrouwen

Remco Aalbers, een 29-jarige melkveehouder uit het Friese dorp Fochteloo, is door de programmamakers van KRO-NCRV-kijkcijferhit Boer zoekt Vrouw gediskwalificeerd, omdat hij tijdens de voorstelaflevering in mei al intensief contact had met vrouwen die hem vervolgens, op zijn verzoek, brieven schreven. Aalbers kreeg in totaal 47 liefdesbrieven.

De zwendel werd gisteren door presentatrice Yvon Jaspers bekendgemaakt in de eerste BzV-aflevering waar de deelnemende boeren te horen kregen of ze voldoende brieven hadden gekregen om door 'koppelaarster' Jaspers te worden gevolgd. Remco Aalbers had er net één te weinig, maar zijn liefdesavonturen zouden nog wel op de website van het programma worden bijgehouden. Dat gaat niet door, nu is gebleken dat de krullenbol in zijn houthakkershemd de spreekwoordelijke kluit heeft belazerd.

Tijdens de uitzending werd de vrijgezelle melkveehouder door Yvon Jaspers, als pleister op de wond, nog getrakteerd op een tentfeest in zijn woonplaats waar alle briefschrijfsters voor waren uitgenodigd. Het verloop van die party werd echter niet uitgezonden, omdat Remco al veel langer contact bleek te hebben met een aantal dames die voor hem in de pen waren geklommen. Yvon Japsers: ,,Dat betekende voor veel vrouwen die hoopvol in de tent stonden geen eerlijke kans.''

Direct na de uitzending kwam Boer zoekt Vrouw met een verklaring over de illegale werkwijze van de alleenstaande boer. ,,Tijdens de opnamen van het tentfeest hoorden wij dat boer Remco ten tijde van de voorstelaflevering in mei al met meerdere dames intensief contact had. Op verzoek van Remco hebben zij een brief geschreven naar het programma en waren ook op het tentfeest.'' En: ,,Dat is uiteraard niet de bedoeling. Wij maken Boer zoekt Vrouw voor vrijgezelle boeren die niets liever willen dan een relatie en bij wie dat zonder onze hulp niet lukt. Omdat wij met veel deelnemers van Boer zoekt Vrouw nauw contact hebben, kwam ons dit snel ter oren. Vervolgens hebben we met alle betrokkenen veelvuldig gesprekken gevoerd.''

Vertrouwen

Boer zoekt Vrouw benadrukt in de verklaring 'een eerlijk en authentiek programma te zijn dat wordt gemaakt op basis van vertrouwen'. ,,De boeren moeten ons vertrouwen in hoe wij het programma maken en wij moeten de boeren honderd procent kunnen vertrouwen. Doordat Remco al met meerdere dames contact bleek te hebben, die dat niet van elkaar wisten, en hen ook heeft gevraagd te schrijven, heeft hij in onze optiek niet fair gehandeld. Veel van de briefschrijfsters hadden hierdoor geen eerlijke kans. Remco dan wel (online) blijven volgen past dus niet bij Boer zoekt Vrouw.''

Remco heeft inmiddels een korte reactie gegeven op zijn manier van handelen. ,,Ik had dit natuurlijk nooit op deze manier moeten doen. Ik had eerlijk moeten zijn tegen de vrouwen en tegen Boer zoekt Vrouw. Maar het is gebeurd. Ik heb er echt spijt van'', aldus Friese melkveehouder die in de noordelijke provincie een bedrijf met ruim honderd koeien runt. Hij nam drie jaar geleden het bedrijf over van zijn vader die door vijf beroertes was getroffen. Niet alleen kreeg hij van de ene op de andere dag de zorg voor de boerderij, maar hij werd ook nog 'hoofd' van het tienkoppige gezin. Door alle drukte, lukte het hem niet een bestendige relatie op te bouwen, zo vertelde hij in de voorstelaflevering in mei.

Relaties

Op dat moment had hij dus al contact met meerdere vrouwen die hem later een brief zouden schrijven. Volgens KRO-NCRV wisten de vrouwen in kwestie niet van elkaar dat Remco al contact met ze had. Tijdens het feest kwam de aap echter uit de mouw. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het programma dat een deelnemende boer is gediskwalificeerd.

Remco Aalbers, die niet op de boerderij woont, had in het recente verleden drie langere relaties die langer dan een half jaar duurden. Zijn relaties liepen stuk, omdat hij volgens eigen zeggen nog niet toe was een vaste verbintenis. ,,Ik was toen nog wat losser en al die meiden wilden gelijk samenwonen'', aldus de boer.

Omdat zijn vader inmiddels op een zorgboerderij woont en de thuissituatie is gestabiliseerd, wilde hij via BzV toch weer naar een relatiepartner gaan zoeken. Nu het programma de stekker uit de samenwerking heeft getrokken, zal Aalbers weer op eigen gelegenheid een vrouw moeten zoeken. Onduidelijk is of hij nog altijd contact heeft met de vrouwen die hij voor zijn karretje spande. Remco was vanmorgen nog niet voor commentaar bereikbaar.

KIJKCIJFERS



De eerste reguliere aflevering van het KRO-NCRV-programma Boer zoekt Vrouw heeft zondagavond 3 miljoen kijkers getrokken. Het is daarmee het best bekeken programma van de zondag, maar het zijn minder kijkers dan het vorige seizoen. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek. De aftrap van het negende seizoen trok in februari 2017 bijna 4 miljoen kijkers. Dit aantal geïnteresseerden keek ook naar de grote finale eind april.

Volledig scherm Deze vijf boeren kregen genoeg brieven en zullen tijdens hun zoektocht naar een partner worden gevolgd. Vlnr: Wim, Steffi, Marnix, Michelle en Jaap. © KRO-NCRV