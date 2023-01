Van concert Coldplay tot Marieke op de radio: waar we ons op verheugen in 2023...

Van Pelé tot koningin Elizabeth: deze beroemdhe­den verloren we in 2022

Verrassend, pijnlijk, te jong of juist op een respectabele leeftijd: ook dit jaar verloor de wereld veel beroemdheden. Onder hen acteurs, sporters, politici en artiesten. Blader in de interactieve afbeelding hieronder met de pijltjes door een selectie van de mensen die ons ontvielen, in chronologische volgorde van overlijden. (Of scroll naar beneden voor de losse tekst)

31 december