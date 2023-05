Van een parodie op Burning Daylight tot het Smurfenlied met Mark Rutte: zeven momenten uit Even tot hier

In no time een actueel én steengoed nummer verzinnen, hoe doen Woe en Van der Laan dat toch?

Niels van der Laan (41) en Jeroen Woe (41) gooiden zaterdag hoge ogen met hun WK-nummer, dat ze binnen 15 minuten in elkaar flansten. Een record. Hoe komt het programma tot stand? Wat gebeurt er in de voorbereiding? Deze site keek vorig jaar in hun weekboek mee. ,,Is dit wel gezond?’’