Van foeilelijk tot over de top: bekijk hier de kerstbomen van de sterren

de bomen van de sterrenEen feestelijk opgetuigde boom is onmisbaar tijdens kerst. De (nep)sparren van bekend Nederland worden al weken via sociale media met de wereld gedeeld. Tijd om de mooiste, lelijkste en opmerkelijkste exemplaren op een rij te zetten. De showredactie geeft uit de losse pols een oordeel. Dit artikel wordt gedurende de feestmaand vernieuwd.

Martien Meiland

Joyeux noel van de Meilandjes uit Zuid-Frankrijk! Natuurlijk staat er in hun chateau ook een boom die de gasten en de bewoners warmte brengt. Martien en consorten hingen hun kerstboom propvol met klassieke ballen. Weinig origineels aan. Van ons hadden de Meilandjes nog wat meer mogen uitpakken. De gezellige kerstkaart van Martien, Erica en hun dochters Montana en Maxime en kleindochter Claire scoort een extra puntje.

Fred van Leer

Als er iemand elk jaar werk van zijn boom maakt, is het de Rotterdamse stylist Fred van Leer wel. Hij vond de perfecte gay dennenboom en hing er als vanouds roze, oranje, blauwe en gele versiersels in. Zijn eigen ballen, die hij verkoopt via een Nederlandse kledingketen, konden natuurlijk niet ontbreken. Zo kreeg Fred een eigen poppetje die hakjes draagt.

Katja Schuurman

Op de tegelvloer van Katja Schuurman, haar kersverse man Freek en dochter Sammie liggen leuke hebbedingetjes van Katja's merk Return to Sender, ofwel cadeautjes gemaakt door vrouwen in ontwikkelingslanden. Slim om ze zo strategisch naast de boom te plaatsen, die vrolijk oogt met witte en rode ornamenten. Tel daarbij op dat Katja weer helemaal zen is na een verblijf in een Zuid-Afrikaans yoga retreat en we gaan happy de kerst in.

Famke Louise

Famke Louise (bijna 100.000 instagramvolgers) wil niet verklappen hoe de kerstboom thuis staat, maar liet wel haar gang naar het tuincentrum uitgebreid vastleggen. Ze keurde wat sparren door eraan te likken en pikte naar eigen zeggen kerstballen ‘uit'. Uiteindelijk kocht ze een miniboompje met roze en paarse versiering. We weten niet zo goed wat we hiermee moeten, maar als influencer kun je veel maken.

Jim Bakkum

Jim Bakkum is nog het meest trots op zijn kids Lux en Posy, die hem als kerstelfjes te hulp schoten bij het optuigen van dé boom. Het ding hangt vol met lichtjes, gezellige ballen, hartjes, nijntjes en avocado's. Onder de boom een ietwat armoedig kleedje. Drie punten voor de bonte kinderverzameling!

Maurice Wijnen

Theaterproducent Maurice Wijnen is zeer benieuwd hoe ‘christmassy’ het huis van zijn volgers is, maar de kerstsfeer is in zijn minimalistische interieur ver te zoeken. Oké, hij stemde de winterkleurtjes met aandacht op elkaar af, maar Maurice, waar is je boom?

Xelly Cabau van Kasbergen

Xelly (het zusje van Yolanthe) is styliste van beroep en kan dus niet in pyjama met ongekamd haar naast haar kerstboom gaan staan. Ze trok een kittig setje uit de kast, stapelde de cadeaus op op het vissengraatparket en shopte online bergen kersthangertjes, waarvan ze er eentje in haar oor hing. Weer eens wat anders, die knalroze lipjes.

Liza Sips

Actrice Liza Sips gaat geheel mee in de kersttrui-trend en scoorde op onbekende locatie een exemplaar met gouden strik. Ziet er schattig uit maar dat gaat moeilijk de wasmachine in. In haar met nepsneeuw bespoten boom spotten we veel rood en een kerstmannetje. Jammer dat Liza zichzelf belangrijker vindt dan de boom zelf. Toch drie punten voor de combi boom + trui.

Nick Schilder

Volendammer Nick Schilder is ergens voor een kerstboom gaan staan die zo groot is dat het ding niet op de foto past. Sterker nog, de vermoedelijke nepspar valt bijna om door het gewicht aan rode en gouden kerstdecoratie. Drie punten voor Nick en zijn grote liefde Kirsten, die met gevaar voor eigen leven een zoet fotootje lieten maken.

Lisa Vol

OG3NE's Lisa Vol zit al vanaf 5 november naast haar torenhoge kerstboom champagne achterover te gooien. Handig: in haar kerstgroene jurk is er genoeg tijd om haar gouden keeltje te smeren voor de kerstshows die ze samen met haar zusjes Amy en Shelley organiseert. Ondanks dat de boom in kwestie overduidelijk gesponsord is door een bekend interieurmerk raken we compleet in de kerstsferen bij het zien van dit gestylede plaatje.