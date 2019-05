Van gorgelende IJslandse sm tot gepijnigde zigeunerfolk uit Hongarije

Zeventien landen strijden vanavond tijdens de eerste halve finale om de eerste tien finaleplekken op het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Wie gaan er door? De gorgelende leerporno uit IJsland of de huiszanger uit San Marino’s enige discotheek? Onze muziekkenner Stefan Raatgever waardeert het kleurrijke deelnemersveld. 1 ster = Sieneke-trofee , 2 ster = Krump in de kuiten , 3 ster = Frituurpauze , 4 ster = Euphoria! en 5 ster = Douze points .

Hoe werkt het?

Van de zeventien kandidaten die vanavond aantreden, gaan er tien naar de finale van zaterdag. Alleen de jury’s van de zeventien vanavond deelnemende landen stemmen mee, aangevuld met drie van de zes landen die al automatisch geplaatst zijn. Dat zijn vanavond Israël, Frankrijk en Spanje. De finalisten worden rond 23 uur bekend. Duncan Laurence treedt op tijdens de tweede halve finale op donderdag. De finale is komende zaterdag.

1. Cyprus

Tamta Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Replay



Cyprus greep vorig jaar bijna de zege met het zomerse Fuego van Elini Foureira. Daarop volgde op het Eurovisie-hoofdkwartier in Nicosia topberaad. Resultaat: nagenoeg hetzelfde liedje. Alleen zingt de heerlijke ordinaire Tamta – laarzen tot in het geboortekanaal, overige garderobe uit een failliete bondagebar – het net iets minder zwoel.

2. Montenegro

D Mol Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Heaven



Vocalgroep met een vrolijk niemendalletje over verliefdheid. Had best finalemateriaal kunnen zijn als de zes leden hun harmonieën strak zouden krijgen. Niet alleen de kleurenblinde stylist werkt het zestal tegen, maar er lijkt ook steeds één groepslid uit de maat te zingen. Zodat er uiteindelijk één vraag over blijft: Wie is hier D Mol?

3. Finland

Darude ft. Sebastian Rejman Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Look Away



De AvroTros poogde dit jaar opnieuw om dj Armin van Buuren te strikken voor het Songfestival. In die queeste is het beter hem de bijdrage van zijn Finse collega Darude (in 2000 een wereldhit met Sandstorm) niet te laten zien. Darude oogt totaal verloren achter zijn mengpaneel en demonstreert waarom een dj achter de Eurovisie-schermen moet blijven.

4. Polen

Tulia Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Fire of Love (Pali Sie)



Etno-alarm! De formatie Tulia heeft zich bekwaamd in een muzikale stijl die ze śpiewokrzyk noemen. Resultaat: een totaal onbegrijpelijk, maar intrigerend klederdrachtspektakel met bovenmaatse kronen, sluiers en overdadige schmink. En ook leuk: Duncan Laurence is niet de enige die oude gordijnen tot een Eurovisie-outfit heeft weten om te stikken.

5. Slovenië

Zala Kralj & Gasper Santi Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Sebi



Een zuchtduet op z’n Sloveens. De Jane Birkin en Serge Gainsbourg van Ljubljana staren elkaar broeierig in de ogen. De ingehouden tensie maakt dit kleine elektroliedje spannend. Zala en Gasper fluisteren, hunkeren en smachten naar elkaar. De climax bewaren de twee – in het echt ook een koppel – vermoedelijk tot de kleedkamer.

6. Tsjechië

Lake Malawi Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Friend of a Friend



De Oostblokversie van Shaggy’s ontrouwsprookje It Wasn’t Me. Ze is alleen maar een vriendin van een vriendin! Ja ja…daar trappen we niet in. Synthesizerpop uit het allerlichtste segment. Niettemin na drie minuten lastig uit je hoofd te krijgen. Al is het maar vanwege de neonverlichte boyband-act die Lake Malawi bijeen heeft geknutseld.

7. Hongarije

Joci Papai Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Az en Apam



Afstrepen op de Eurovisie-bingokaart: blote voeten op het podium! Joci Papai is een recidivist. Net als in Kiev twee jaar terug (knap achtste) kiest hij voor de eigen taal. Nog steeds onderhoudend, zijn gepijnigde zigeunerfolk. Maar daarbuiten is deze inzending toch vooral heel erg onverstaanbaar. Of zoals Treble het treffend zou formuleren: Amambandagwenamambanda.

8. Wit-Rusland

Zena Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Like it



Op zich helemaal geen kwaad nummer. Zena’s semi-gerapte couplet is - in combinatie met haar uit een chic bordeel te Minsk geleende act - absoluut onderhoudend. Maar in deel twee verliest ze de focus, alsmede alle tekstuele inhoud. Na 33 keer het zinnetje ‘Like it’ hangt de luisteraar uitgeput in de touwen.

9. Servië

Nena Bozovic Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Kruna



Ze bedoelt het vast niet zo, maar van Servische Nena worden we een beetje bang. Met de geleende hair extensions van Celine Dion, haar woeste armgebaren en windmachineverslaving zingt ze zo hard over de kroon voor haar geliefde, dat je stiekem wenst dat niet alleen de stekker uit de instrumenten, maar ook uit de microfoon wordt getrokken.

10. België

Eliot Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Wake Up



Arme Eliot. Zijn hippe jasje werd in Tel Aviv al snel omgedoopt tot reddingsvest. Hij zal het nodig hebben, want de Belgische inzending is te flets om te blijven drijven op de woelige Eurovisie-golven. Eliot (pas 18) is de meeste aandoenlijke deelnemer van het jaar, maar daarmee zijn geen punten te verdienen. Een finaleplek is twijfelachtig.

11. Georgië

Oto Nemsadze Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Keep on Going



Oei. Was het rustig in dit deel van wat Poetin nog altijd als Groot-Rusland omschrijft, verschijnt Oto Nemsadze ten tonele met zijn op volle toeren loeiende vlammenwerpers. In een decor van brandende bergen en overtrekkende mistflarden blijkt Nemsadse de schreeuwerigste zanger van dit jaar. Keep on Going, ja. To the exit, please!

12. Australië

Kate Miller-Heidke Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Zero Gravity



Jaaaaaa! Sprookjesachtig mooie inzending uit Australië. Operazangeres Kate Miller-Heidke lijkt weggefladderd uit een onuitgebracht deel van Lord of the Rings. Knap ook hoe je bovenaan een zwiepende polsstok zo zuiver kan blijven zingen. Het liedje is net te weinig magisch om te winnen, maar Australië eindigt zaterdag in de top 10.

13. IJsland

Hatari Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Hatrio mun sigra



Leren tuigjes, ijzeren pinnen en knallende zwepen. De sm-vereniging Reykjavik Vooruit is in vol ornaat afgereisd naar Eurovisieland. Een marteling voor de trommelvliezen, maar een feest voor het oog. Let wel: de jongens van Hatari bedoelen hun gorgelende bondageact heel vredelievend. Als we niets veranderen zal – Songtitel! - haat zegevieren.

14. Estland

Victor Crone Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Storm



Arme Victor Crone. Zijn inzending mag dan Storm heten, de Zweed in Estse dienst valt weg in het windstiltegebied tussen de theatrale tornado’s van IJsland en Portugal. Zonde wel. Want Storm is een fijne popmelodie die misschien een tikje saai is, maar wel vakkundig gecomponeerd en gezongen.

15. Portugal

Conan Osiris Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Telemoveis



Eén ding heeft de noodlijdende Portugese omroep zich voorgenomen nadat Salvodor Sobral het Songfestival vorig jaar onverwacht naar Lissabon bracht: niet wéér zo’n duur spektakel naar ons land. Dit keer ondergraaft Portugal z’n eigen kansen met een kunstzinnige act die het midden houdt tussen een oud-Iberisch offerritueel en de omgevallen kledingkast van Kermit de Kikker.

16. Griekenland

Katerine Duska Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Better Love



Een van de beste zangeressen van het festival. En ook nog in het bezit van een prima popsong. Kortom: deze Griekse Katy Perry is gegarandeerd finalemateriaal. Quizvraag voor de geoefende Eurovisiekijker: als Duska wint, is ze de tweede in Canada geboren laureaat. Wie was de eerste? Het antwoord is te vinden in de beschrijving van Servië.

17. San Marino

Serhat Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Say Na Na Na



Daar is hij weer! Onze favoriete charmezanger waagt een tweede kans. Zo weggelopen uit die ene duistere campingdiscotheek waar je vroeger van je moeder niet naar binnen mocht. Serhat is Suske & Wiskes Krimson zonder toupet, een verkoper van zonnebanken en de Leonard Cohen van de méditerranée ineen. Kortom: een megaster. Hup Serhat!