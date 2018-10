Van Guusje mag Hardwell zo snel mogelijk terugkomen

De Bredanaar treedt vanavond op samen met het Metropole Orkest. Het gezelschap opent met de klassieker van Donna Summer, I Feel Love. ,,Onze eerste en laatste show van Hardwell”, zeggen Nick (20) en Michelle (18). Het stel uit Almere heeft op het laatste moment kaartjes gescoord. ,,Toen ik wist dat hij ging stoppen, vond ik dat we erbij moesten zijn”, zegt Nick. ,,Dus kon ik via via aan kaartjes komen. Wel 74 euro per stuk maar hij is het waard. Geen set is hetzelfde. Hij zet in Brazilië gerust ‘Er staat een paard in de gang’ op.”



Helemaal vooraan in de uitverkochte Ziggo Dome staan Jesse en Jasper uit IJsselstein, allebei twaalf jaar. Ze hebben kaarten overgenomen van drie vriendinnen die genoodzaakt zijn thuis te blijven. ,,Guusje heeft leukemie en is te ziek”, vertelt Ingrid, de moeder van Jasper. ,,Zij kijken nu thuis via de streaming en wij maken filmpjes voor hen. Ik hoop voor Guusje dat Hardwell toch weer gaat draaien en dat zij er alsnog bij kan zijn”.