Van machtsmisbruik beschuldigde Hugo Metsers zet werkzaamheden stop bij acteursopleiding

Metsers raakte vorige maand in opspraak. Tientallen oud-studenten van de Amsterdamse acteeropleiding Faaam beschuldigen oprichter en docent van machtsmisbruik. Metsers zou tijdens en buiten de lessen over fysieke, persoonlijke en seksuele grenzen gaan. Ook verklaarden zij onder meer dat ze bij het onderdeel Functioneel Naakt over grenzen moesten gaan, die ze zelf niet wilden.

‘Ik ben erg geschrokken van de berichtgeving in de media’, schrijft Metsers. ‘Het gaat mij aan het hart en ik neem het zeer serieus dat er oud-studenten zijn die onprettige gevoelens hebben overgehouden aan mijn lessen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest en ik leef met hen mee. Ik respecteer ieders beleving en had gewild dat ik het destijds beter had meegekregen. Dat reken ik mezelf aan.’

Onrust

Metsers trekt zich voorlopig terug uit de opleiding. ‘Vanwege de huidige onrust in alle media en om de lessen in alle rust doorgang te kunnen laten vinden, schorten we al mijn lesactiviteiten per direct op tot nadere orde. Ook zal ik voorlopig niet deelnemen aan het kernteam, beoordelingen van studenten en het jureren tijdens audities van aspirant studenten.’



Een groep studenten stuurde in 2015 al een brief naar aanleiding van een ‘zoenincident’, waarbij Metsers tijdens een schoolfeest met een 21-jarige student kuste. Dat gebeurde in de openbaarheid: iedereen kon het destijds zien. Na de brief bood Metsers zijn excuses aan en kreeg een berisping van het Mediacollege. Volgens de studenten die De Volkskrant sprak betekende dat niet dat hij stopte met zijn grensoverschrijdende gedrag.