Van moordenaar naar minister-president, zo snel kan het gaan in series

Wie mij vrijdagavond, direct na de eerste aflevering had gevraagd wat ik van de nieuwe NPO 1-dramaserie BuZa vond, had een zuinig antwoord gekregen. Iets met ‘mwah, even inkomen’, ‘wel taaie kost voor de vrijdagavond als je als kijker net uit The Masked Singer komt gerold’ om vervolgens snel af te sluiten met ‘maar Kees Prins was natuurlijk weer geweldig’.