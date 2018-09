Van Nieuwkerk over Twan Huys: de balans is er niet, de sfeer ook niet

Art Rooijak­kers gaat komische taalquiz presente­ren

17:52 Wie Is De Mol?-coryfee Art Rooijakkers, recent overgestapt naar RTL 4, gaat bij zijn nieuwe werkgever de komische taalquiz Praat Nederlands met me presenteren. Na Holland-België, dat vanaf volgende week op tv is, is het zijn tweede presentatieklus bij RTL.