Van Roosmalen niet tevreden over rol als plant in De Vooravond

Marcel van Roosmalen vindt zijn optredens als pratende plant, en later als hond, in het inmiddels ter ziele gegane programma De Vooravond niet heel geslaagd. ,,Ik was niet echt tevreden”, zegt de columnist en tv-maker in de Volkskrant.

,,Ik heb de indruk dat het nú moet gebeuren in mijn leven, maar daardoor zeg ik soms tegen te veel dingen ja”, aldus Van Roosmalen. Zijn rol in De Vooravond was daar een van. ,,Ik wilde graag een weekafsluitende column op televisie en had daar op verzoek een voorstel voor geschreven en naar de juiste mensen gemaild. (...) Dezelfde dag werd ik gebeld. Of ik als plant of als theepot in zes zinnen De Vooravond wilde bespreken, aan het einde ervan.”

Bij de evaluatie twijfelde Van Roosmalen al of hij wel moest doorgaan, ,,ook omdat veel mensen ‘plant’ tegen me zeiden”. ,,Ik zei voor de grap dat ik misschien wel verder wilde als pratend schilderij of pratende hond. (...) Maar dat was natuurlijk ook raar, ik mocht bovendien niet echt kritisch zijn op de gasten van het programma. Het maakt natuurlijk ook nul indruk wat een hond of plant ergens van vindt. Dus ik wist al snel: als ik terugkom, dan als mezelf.”

Afgelopen zomer maakte Van Roosmalen columns voor De Oranjezomer, waar hij alle remmen los kon gooien. ,,Normaal remt je omgeving je af als je een column schrijft, maar bij De Oranjezomer loopt achter de schermen een ander soort mensen rond. Daar is het: ‘Nou Marcel, wie gaat er vandaag door de gehaktmolen?’ Ook bij mijn radiocolumn in De Nieuws BV overdrijf ik weleens. Maar ik vind mezelf, ondanks mijn versprekingen, er wel goed in om op Radio 1 het land toe te spreken. Het is toch geweldig om dan te zeggen: ‘U gaat allemaal dood.’ Ze zenden het gewoon uit.”

