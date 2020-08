Van Rossem: Inzameling is onnozel, maar ik zing bij 10.000 euro

Nicky Romero heeft corona en moet shows op Texel afzeggen

12:40 Nicky Romero moet noodgedwongen een streep zetten door de twee shows die hij vandaag in het kader van Het Strand van 2020 op Texel zou geven. De dj is positief getest op corona en moet in quarantaine. ,,Ik heb nergens last van gelukkig, alleen ik ruik en proef wat minder dan ik gewend ben”, laat Nicky weten. ,,Dit is gewoon domme pech.”