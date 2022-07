Van Running up that hill tot Little green bag: deze hits kregen een tweede leven

Jaren 80-hit Running up that hill van Kate Bush stond na het uitkomen van het nieuwe seizoen van de Netflix-serie Stranger things dagenlang in de top drie van streamingdienst Spotify, met meer dan acht miljoen streams per dag. 37 jaar nadat het nummer uitkomt brengt het door het herleefde succes zo'n 2,3 miljoen dollar in het laatje. Zo zijn er nog veel meer nummers die (opnieuw) hits werden door populaire films en series.

Misirlou uit het slop door Tarantino

Regisseur Quentin Tarantino is een meester in carrières uit het slop halen, zoals hij deed bij filmsterren als John Travolta en Robert Forster. Maar ook zijn muziekkeuze geeft niet zelden een nieuwe boost aan (eens populaire) liedjes. De muziek uit de film Pulp Fiction (1994) is daar een goed voorbeeld van.

Surfrocker Dick Dale was in de jaren 60 een toonaangevende gitarist, maar zijn doorbraak bij het grote publiek had Dale te danken aan Quentin Tarantino's klassieker. De regisseur gebruikte de gitaarriff uit Dale’s Misirlou als introductie van de film. In 2005 herleefde het succes van het nummer nog een keer, toen de band The Black Eyed Peas het Misirlou-loopje verwerkten in het nummer Pump it.

Old time rock and roll en Tom Cruise

Een piepjonge Tom Cruise die in een overhemd, een paar witte sokken en een onderbroek aan komt glijden op de klanken van Old time rock and roll uit 1978 van Bob Seger & the Silver Bullet Band en de longen uit z'n lijf playbackt. Zelfs wie zich de film Risky business (1983) niet meer kan herinneren heeft deze scène op z'n netvlies gebrand staan. Niet alleen Cruises optreden was onvergetelijk: het lied werd direct een rockklassieker.

Hoewel het Old time rock and roll vooral geassocieerd wordt met Risky Business, hebben ook series zoals The nanny, The fresh prince of Bel-Air, South park, Scrubs, The Flash en Stranger things het nummer gebruikt: niet zelden in combinatie met bijna dezelfde playbackscène als dat iconische moment van Cruise.

Hip to be square en een bloederige moordpartij

Je zou het upbeat nummer Hip to be square van Huey Lewis and the News uit 1986 niet gelijk koppelen aan het angstaanjagende, moordzuchtige personage Patrick Bateman, gespeeld door Christian Bale in de film American Psycho (2000). Voorafgaand aan een bloederige moordpartij waarbij hij het personage dat acteur Jared Leto speelt met een bijl bewerkt, vertelt Bateman enthousiast en vol lof waarom Hip to be square zo fantastisch is. Juist door het contrast van de luchtige popmuziek en de heftige scène heeft het lied, net als de film, een cultstatus bereikt.

Bohemian Rhapsody boven Guns N’ Roses

Is Queens Bohemian Rhapsody eigenlijk ooit geen hit geweest? De populariteit van het muzikale meesterwerk zal, zoals dat vaker gebeurt, toch aan fan base verliezen naarmate er nieuwe generaties bijkomen. De populaire comedy Wayne's world uit 1992 gaf Bohemian Rapsody een headbangende ereplek, waardoor ook tieners in de jaren 90 niet konden ontsnappen aan de klanken van de wereldhit van frontman Freddy Mercury en consorten.

Hoofdrolspeler en schrijver Mike Myers onthulde dat filmproducent Paramount oorspronkelijk het Queen-nummer niet voor de scène wilde gebruiken, en in plaats daarvan de voorkeur gaf aan een nummer van rockband Guns N’ Roses. Myers wilde Bohemian Rapsody per se in de film, waarop producent Lorne Michaels z'n gewicht in de strijd gooide. Het nummer kwam naar aanleiding van de film op nummer twee terecht in de Billboard Hot 100, zeven plaatsen hoger dan toen het uitkwam in 1975. Party time! Excellent!

Unchained melody en romantisch kleien

Het is een van de meest gepersifleerde momenten uit de filmgeschiedenis. Acteurs Demi Moore en Patrick Swayze die in de film Ghost (1990) een puur staaltje romantisch kleien laten zien. Het intieme onderonsje vindt plaats op de het nummer Unchained melody, dat in 1965 werd uitgebracht door het muzikale duo The Righteous Brothers.

Unchained melody kwam door het hernieuwde succes in de Billboard Hot 100 op een dertiende plaats te staan. Het nummer, dat in 1955 werd geschreven, was voor de film Ghost overigens al enorm populair bij andere artiesten. Er zouden inmiddels meer dan 1500 opnames in meerdere talen van zijn gemaakt, door meer dan 670 artiesten.

Little green bag en weer Quentin Tarantino

Nog een laatste tweedekansje uit de koker van regisseur Quentin Tarantino: om het af te leren, maar óók omdat Little green bag van de George Baker Selection een gevalletje Hollands glorie is. De hit uit 1969 stond in de jaren 70 maandenlang wereldwijd bovenaan de hitlijsten en werd gereanimeerd toen de Amerikaanse regisseur de hoofdpersonages uit de film Reservoir dogs (1992) op de klanken van Little green bag introduceerde.

Little green bag beleefde door de populariteit van de film een comeback in de Nationale Top 100 en toen het nummer in 1999 opnieuw werd uitgebracht, stond de hit wéér elf weken in de hitlijsten.

