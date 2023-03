Van straatschoffie tot multimiljardair: zo werd Jay-Z de rijkste hiphopartiest ter wereld

Als Jay-Z in 2003 rapt dat hij wel 99 problems heeft maar dat een vrouw daarvan geen probleem is, voorziet hij vast niet dat twintig jaar later geld óók absoluut niet iets is waar hij zich zorgen om moet maken. Met een vermogen van 2,3 miljard euro is hij de rijkste hiphopartiest ter wereld, en is hij volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes nummer 1208 op de lijst rijkste mensen ter wereld.

In zijn jeugd had vermoedelijk niemand daar een cent op ingezet. Jay-Z werd in 1969 geboren als Shawn Carter in het sociale huisvestingscomplex Marcy Projects in Brooklyn, New York. Hij groeide op in armoede, droeg schoenen met gaten erin en werd al jong geconfronteerd met geweld, diefstal en drugs. Hij dealde cocaïne en op 12-jarige leeftijd schoot hij zijn broer in zijn schouder, nadat die had geprobeerd zijn ring te stelen. Hij zwoor later de drugs af en stortte zich, met succes, op een carrière in de rapmuziek. Hij werkte samen met Pharrell Williams, Eminem, Coldplay, Mariah Carey, Rihanna, Linkin Park en Beyoncé. Met die laatste zou hij uiteindelijk trouwen. ‘Bey’ en ‘Jay’ hebben samen drie kinderen.

Niet alleen muziekinkomsten

Het muzikale succes noopte het invloedrijke magazine Billboard vorige maand om Jay-Z uit te roepen tot ‘beste rapper allertijden’. Maar hoewel de rapper faam maakte met zijn muziek - hij verkocht meer dan 40 miljoen albums en heeft liefst 24 Grammy Awards op zijn schoorsteenmantel - is Jay-Z allang niet meer rechtstreeks afhankelijk van zijn muziekinkomsten. De meest recente financiële knaller: de verkoop van een groot deel van zijn aandelen in het luxe cognacmerk D’Ussé aan het fameuze Barcardi, waarmee hij bijna 700 miljoen euro binnenharkte. Zijn vermogen passeerde daarmee de grens van 2 miljard euro.

Hij werd in 2019 gekroond tot de eerste miljardair van de hiphop, dankzij een uitgebreid zakelijk imperium. Jay-Z’s bezittingen variëren van entertainmentbedrijf Roc Nation tot een kunstcollectie met werken van Jean-Michel Basquiat. Hij investeert in vastgoed met huizen in in Los Angeles, the Hamptons en Tribeca. Hij kocht muziekdienst Tidal voor zo'n 50 miljoen euro in 2015 en verkocht twee jaar geleden weer een groot deel van zijn aandelen voor bijna 300 miljoen euro. Hij heeft aandelen in taxibedrijf Uber en krijgt jaarlijks miljoenen bijgeschreven op zijn bankrekening door zijn aandeel in Armand de Brignac-champagne. En niet te vergeten, hij is ook nog mede-eigenaar van basketbalclub Brooklyn Nets.

Inspiratiebron

Kasseem ‘Swizz Beatz’ Dean, de superproducer achter enkele van Jay-Z’s grootste hits (On to the next one en Upgrade U met Beyoncé), ziet hem als inspiratiebron voor jonge Afro-Amerikanen. ‘Hij is groter dan hiphop, hij is de blauwdruk voor onze cultuur. Een man die op ons lijkt, klinkt als ons, van ons houdt en het heeft gemaakt tot iets waarvan we altijd vonden dat het boven ons stond’, zei hij in 2019 tegen Forbes.

De nummer twee op de lijst van rijkste artiesten in de hiphopscene is overigens Diddy. Hij zou een vermogen van ruim een miljard dollar hebben opgebouwd.

