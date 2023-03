Vanaf de allereerste promo was het al duidelijk dat deze show een regelrechte mislukking is

Kaartver­koop musicalle­gen­de Les Misérables schiet door het dak: wat is toch het geheim?

Hoewel flink wat theatermakers nog altijd kampen met teleurstellende belangstelling, schiet de kaartverkoop van Les Misérables door het dak. Wat is het geheim van de langstlopende musical in Londen, die zondag voor de derde keer in Nederland in première gaat?