Vanavond (10 mei 2021) op tv: Zoals alleen oma dat kan en 112 Vandaag

VideoOmdat we sinds corona kampioen bankhangen zijn, lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Hieronder de kijktips voor maandag 10 mei.

Zoals alleen oma dat kan

Nieuwe show

24Kitchen – 18.00 uur



Om eeuwenoude familiegerechten niet verloren te laten gaan, duikt Danny Jansen opnieuw in oma’s receptenboekje. Deze week staat in het teken van de Surinaamse keuken. Samen met oma Trees, maakt Danny de traditionele familierecepten. Vandaag maken ze samen Deng Deng Ragi en Danny maakt Sambal Goreng boontjes met een kommetje rijst.

Volledig scherm Danny Jansen is vanavond om 18.00 uur te zien in een nieuw seizoen van Zoals alleen oma dat kan. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Familie Gillis: Massa is kassa seizoen 3

Nieuw seizoen

SBS6 – 20.30 uur



Vakantieparkmiljonair Peter Gillis is terug. Zijn elf vakantieparken gaan binnenkort open, maar er moet nog een hoop gebeuren. Zoons Mark en Ruud worden op pad gestuurd om de mascottes te verzamelen, terwijl Peter zelf druk is met de aanschaf van niet één, maar twee nieuwe auto’s.

De roze revolutie

Nieuwe show

NPO 2 – 20.35 uur



In 1969 was de eerste demonstratie voor LHBT-rechten. Michiel van Erp maakt via archief en intieme gesprekken de balans op met de oude en de nieuwe generatie LHBTQIA+’ers. Is de beweging opgeschoten?

Volledig scherm De roze revolutie met Michiel van Erp is vanavond om 20.35 uur te zien op NPO2. © VPRO

112 Vandaag

Nieuwe show

RTL 5 – 21.30 uur



Liveprogramma over de meest opvallende meldingen en calamiteiten die in de afgelopen 24 uur bij het nationale noodnummer zijn binnengekomen. Zo’n handig overzicht is toch een flinke opsteker voor de scanner-hobbyisten onder ons.

Volledig scherm 112 Vandaag is vanavond om 21.30 uur te zien op RTL 5. © RTL

Dionne dichtbij: Máxima

Nieuwe show

NPO 1 – 21.35 uur



Dit jaar wordt H.M. Koningin Máxima vijftig jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpaal reist Dionne Stax in een persoonlijke zoektocht door het leven van onze koningin. Ze ontmoet in Buenos Aires onder anderen een oude buurjongen, de bakker waar de familie koekjes haalde en een geliefde juf van de middelbare school.

De alarmcentrale: Pech onderweg

Nieuwe show

RTL 5 – 22.00 uur



Realityserie waarin Jochem van Gelder Nederlandse hulpverleners volgt die automobilisten helpen die met pech langs de weg zijn beland. Per jaar worden er meer dan een miljoen mensen met autopech geholpen door deze professionals.

Volledig scherm De alarmcentrale: Pech onderweg met Jochem van Gelder is vanavond om 22.00 uur te zien op RTL 5. © Vivianne van Bijsterveld

