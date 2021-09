Vanavond op tv: 30 En Nooit Meer Werken, DNA Onbekend en UEFA Champions League: Ajax – Beşiktaş

30 En Nooit Meer Werken

NPO 3 – 21.15 uur



Volgens de FIRE-beweging kan iedereen voor z’n dertigste met pensioen. Dat klinkt te mooi om waar te zijn, maar deze levensfilosofie wordt ook steeds populairder onder Nederlandse jongeren. Wat houdt FIRE eigenlijk in? En kan iedereen deze levensstijl volgen of is het beperkt tot de jongeren met rijke ouders?

Volledig scherm Documentaire 30 En Nooit Meer Werken met Niels en Janne-Sophie. © PowNed

UEFA Champions League: Ajax – Beşiktaş

RTL 7 – 18.45 uur



Serviër Dusan Tadic de trotste aanvoerder is van Ajax. Dat is best opmerkelijk omdat de Amsterdamse ploeg ook spelers als Davy Klaassen en Daley Blind in zijn team heeft. Maar hoewel hij zich in de Eredivisie soms een snipperdagje permitteert, is Tadic in de Champions League bijna altijd de man in vorm.

Karena and Kasey’s Foreign Flavours

Nieuwe show

24Kitchen – 22.05 uur



Zussen Karena en Kasey wonnen de Nieuw-Zeelandse versie van MasterChef, maar de uitdagingen in die hit show zijn niets vergeleken met de avonturen die ze beleven in hun eigen reisprogramma. In deze aflevering mogen ze koken voor de topchefs van de beste restaurants in Peru.

DNA Onbekend

NPO 1 - 20.35 uur



Wim is de derde zoon in een gezin van negen kinderen. Zijn vader werkt bij de Marechaussee. Het gezin woont, in de tijd dat Wim wordt geboren, in een speciaal Marechaussee-huis. Als Wim 52 jaar is vertelt zijn tante hem dat zij het vermoeden heeft dat hij een zoon is van één van de andere mannen uit het Marechaussee-huis. Maar klopt dat wel?

Volledig scherm Dionne Stax in DNA Onbekend. © AvroTros

2Doc: Gij zult niet doden – Treinkaping De Punt

NPO 2 – 22.40 uur



Nabestaanden van de Molukse kapers die omkwamen bij de bevrijding van de trein in 1977 klagen de Nederlandse Staat aan voor het executeren van ongewapende gijzelnemers. Maar wat gebeurde er precies tijdens de gewelddadige bevrijdingsactie?

Volledig scherm Nabestaanden van de Molukse kapers. © KRONCRV

Bekijk hier al onze video’s over de laatste films en series: