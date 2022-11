Vanavond op tv: As Good as It Gets, House for Sale en Urk!

Na een lange werkdag lekker op de bank ploffen? Hier lees je dagelijks wat er te zien is op tv. Dit zijn de kijktips voor dinsdag 1 november. Bekijk het complete programma via onze tv-gids.

House for Sale - eerste aflevering

NPO 3 - 20.25

Van een 26-onderéén-kapper in Lelystad tot een woonboot in Amsterdam of dikke villa in ’t Gooi: in House for Sale opent een groot gezelschap de deuren van hun te koop staande stulp. Want wat maakt hun huis nu zo bijzonder? En waarom staat er eigenlijk een bord in de tuin? De niet altijd even genuanceerde Maxim Hartman zorgt voor gepast commentaar.

Volledig scherm Één van de huizen uit 'House for Sale'. © PowNed

As Good as It Gets

RTL 8 - 20.25

Veronica Superguide-score: ★★★★★

De cynische schrijver Melvin (Jack Nicholson) haat alles en iedereen. De enige die zijn tirades een beetje doorstaat is zijn vaste serveerster Carol (Helen Hunt), op wie hij heimelijk verliefd is. Natuurlijk ontdooit Melvin in de loop van deze comedy, zo zeer zelfs dat de homofoob uiteindelijk goed overweg kan met homobuurman Simon (Greg Kinnear). Jack Nicholsons grove beledigingen en botte gedrag zijn om te gillen, maar net zo vaak gaat de film voor de gevoelige snaar. Het scenario kiest net iets te vaak voor de veilige weg.

Urk! - start seizoen 7

SBS6 - 20.30

Het zesde seizoen is net voorbij of de camera’s worden er alweer bij gepakt voor een gloednieuw seizoen. Opnieuw volgen we een aantal markante Urkers tijdens hun dagelijkse bezigheden. Onder hen de tweeling Keuters, die het voor elkaar kreeg om bijna tegelijkertijd zwanger te worden. Inmiddels wordt er bij Mathilde en vriend Michael al op beschuit met blauwe muisjes geknaagd: op 12 oktober werden zij de trotse ouders van Jason Menning. Gerda en Klaas bereiden zich voor op hun eerste kindje.

Volledig scherm Albert en Jacomien uit de serie 'Urk!'. © DPG Media

Inside Man

Veronica - 20.30

Veronica Superguide-score: ★★★★

Fans van regisseur Lee, die hopen op een persoonlijke film over de raciale verhoudingen, vinden weinig terug in deze traditionele bankovervalfilm, op een paar kleine scènes na. Deze momentjes geven het wel meer lading dan de doorsnee genrefilm. Voor de rest bewijst Lee dat hij prima rechttoe rechtaan films kan maken. Politieman Keith Frazier (Denzel Washington) moet de overval annex gijzeling van een bank tot een goed einde brengen. Het tempo en de prima acteurs houden de spanning erin.

De staat van het klimaat

NPO 1 - 20.33

Een jaar na de klimaattop van Glasgow en kort voor die in het Egyptische Sharm El-Sheikh onderzoekt Saïda Maggé samen met weergoeroe Peter Kuipers Munneke wat er op dit moment aan de hand is met het klimaat. Want hoe is het nu echt gesteld met die hele klimaatverandering? Met een aantal topdeskundigen, reportages uit binnen- en buitenland en augmentedreality in de studio wordt gezocht naar antwoorden.