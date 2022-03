Vanavond op tv: Aussie Car Hunters, A Monster Calls en Flikken Maastricht

Vera

RTL 8 – 20.25 uur



Een groep jongeren ziet tijdens hun kampeertrip hoe een man zich brandend van de rotsen gooit. Nadat zijn lichaam uit het water is gehaald, blijkt het te gaan om Gideon Frane, een liefhebber van extreme sporten. De detective Vera denkt in eerste instantie dat het om een ongeluk gaat, maar dan blijkt dat het slachtoffer vlak voor zijn dood een dreigbrief kreeg met de tekst ʻburn in hellʼ.

Aussie Car Hunters

Discovery – 20.30 uur



Dave en GT vinden in de Outback een zeldzaam stuk Australische autogeschiedenis: een Ford Falcon XM Wagon uit 1964. In tegenstelling tot eerdere Australische Falcons, was de XM een compleet andere auto dan zijn naamgenoot uit de VS. Maar deze zeldzaamheid heeft ook een keerzijde. Want waar haal je nog onderdelen vandaan?

A Monster Calls

Net5 - 20.30 uur



De twaalfjarige Conor (Lewis MacDougall) heeft het niet makkelijk. Zijn moeder is ziek, hij wordt gepest door zijn klasgenootjes en hij moet logeren bij zijn grootmoeder die koud en afstandelijk is. Daarom vlucht hij elke nacht weg in een fantasiewereld vol buitengewone wezens. Daar vindt hij een boommonster (met de stem van Liam Neeson) die hem helpt om de waarheid onder ogen te zien.

Flikken Maastricht

NPO 1 - 20.37 uur



Als Pierre zijn proces in vrijheid mag afwachten, gaat het mis. Hij ontvoert zijn dochters en het hele bureau moet in actie komen om Pierre op te sporen voordat hij zijn dochters wat aan kan doen. Uiteindelijk weten ze Pierre op te duikelen, maar de grote vraag is waar zijn dochters zijn en of het team op tijd is om hen te redden.

Gino’s Italian Escape

24Kitchen – 22.05 uur



De Italiaans-Britse chef-kok Gino D’Acampo keert terug naar de baai rond Napels, de plek waar hij voor het eerst kennismaakte met de Italiaanse keuken. Het is niet alleen de bakermat van de pizza, maar ook van streetfood en zeevruchtenschotels. In dit voedselwalhalla leert Gino ons hoe je hét echte Napolitaanse ontbijt klaarmaakt. En dat blijkt een stuk ingewikkelder dan wij gewend zijn.

